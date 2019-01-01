لجنة المسابقات تعتمد الموعد الجديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعتمد الموعد الجديد الذي اتفق عليه برشلونة وريال مدريد لكلاسيكو الدور الأول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موافقتها واعتمادها للموعد الجديد الذي اختاره برشلونة وريال مدريد لخوض مباراة كلاسيكو الدور الأول في الليجا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" حيث أكدت أن القرار تم الموافقة عليه عقب اجتماع استمر لعدة ساعات ظهر اليوم الأحد في الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتم خلال اعتماد تأجيل المواجهة التي كان من المقرر لها يوم السبت القادم.

وكان مصير المباراة قد شهد تغييرات عديدة في الأيام الماضية بسبب الأحداث التي يشهدها أقليم كتالونيا حاليًا بسبب الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بحبس عدد كبير من قادة استفتاء الانفصال الأخير.

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وستقام المباراة في الـ ١٨ من شهر ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو وهو نفس المكان الذي كان من المفترض أن تقام فيه يوم السبت الماضي.

ويمكن لرابطة الدوري الإسباني أن تحتج على القرار أمام المحكمة الرياضية خلال الساعات المقبلة لو أرادت تغيير الموعد من جديد بحسب ما ذكرت صحيفة "آس".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ١٩ نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ ١٨ نقطة.