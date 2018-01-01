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الدوري المصري الممتاز

لجنة المسابقات تحدد موعد لقاء الزمالك وبيراميدز

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الزمالك
لجنة المسابقات تعلن مواعيد بعض المباريات المؤجلة للأهلي والزمالك

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، وأيضًا الأهلي ومصر المقاصة، المؤجلتان بالدوري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة المسابقات حددت يوم 24 يناير، لتقام مباراة الزمالك وبيراميدز، المؤجلة من الإسبوع التاسع، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب بتروسبورت.

كما يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة مساء يوم 29 يناير المقبل، بالجولة الـ20، ضمن منافسات الدوري، على ملعب بتروسبورت.

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ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الإسبوع الحادي عشر، على ملعب برج العرب في الأسكندرية، يوم 24 يناير.

ويلعب الأهلضد وادي دجلة يوم 28 يناير، بالجولة الـ20 على ملعب بتروسبورت.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين أمام المصري البورسعيدي وإنبي، لم يتم تحديدهما في الجولتين التاسعة عشر والثالثة عشر، سيتم تحديدهما بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا.

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