لجنة المسابقات: تأجيل مواجهتي الإسماعيلي أمام المقاولون والزمالك بشكل رسمي

للمرة الثالثة يتم تغيير موعد مواجهة الدراويش أمام ذئاب الجبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمن رفض إقامة مواجهتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون العرب بالدوري الممتاز، في موعدهما المحدد مسبقًا، بسبب الاحتفالات برأس السنة.

وكانت اللجنة قد استجابت لطلب الدراويش بتأجيل مواجهة ذئاب الجبل لمدة 24 ساعة، لتقام في 28 من الشهر الجاري بدلًا من 27، لتأخر عودة بعثة الإسماعيلي من الكاميرون، عقب مواجهة القطن في دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الأمن اعترض على الموعد الجديد.

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حسين قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "تلقينا خطابًا من الأمن برفض إقامة مواجهة الإسماعيلي أمام المقاولون في 28 من ديسمبر، وكذلك رفض إقامة مواجهة الدراويش أمام الزمالك في الأول من يناير، لتقام في الثاني من الشهر ذاته، وبالتالي سنجري تعديلًا في المباريات، لأن يوم 5 يناير، سيلعب الإسماعيلي والداخلية والزمالك والاتحاد السكندري، سنحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

"كذلك المقاولون رفض إقامة مواجهته أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية حال تغيير موعد المباراة على أن تقام بالقاهرة وهذا حقه، واليوم الأربعاء سنعلن المواعيد الجديدة للمباريات".

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يذكر أن الإسماعيلي كان قد أعلن انسحابه من مواجهة المقاولون حال تعنت اتحاد الكرة والإصرار على إقامتها في 27 من الشهر الجاري قبل أن يوافق الاتحاد على تأجيلها 24 ساعة بعد موافقة المقاولون على إقامة المباراة بالإسماعيلية بدلًا من القاهرة، لتخفيف الأمر على لاعبي الدراويش العائدون من الكاميرون اليوم الأربعاء.