لجنة المسابقات: إيقاف علي جبر مباراة وتغريم الزمالك 45 ألف جنيه

لجنة المسابقات تعلن عن قراراتها

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن إيقاف علي جبر مدافع فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة، بعد واقعة الطرد خلال مباراة الجونة.

مباراة الجونة وبيراميدز، شهدت طرد علي جبر، بعد دخوله في مشادة مع أحمد علي الظهير الأيمن لفريق الجونة، الأمر الذي دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للثنائي.

لجنة المسابقات قررت أيضًا توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 45 ألف جنيه، بسبب ما حدث خلال وبعد مباراة إنبي.

📌 لجنة المسابقات تعلن إيقاف علي جبر مدافع بيراميدز مباراة واحدة عقب تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمام الجونة، بالتالي اللاعب سيكون متواجد في مباراة الأهلي بالكأس. pic.twitter.com/AILWyWvRMr — جول مصر (@goaleg) February 20, 2019

عقوبة الزمالك شملت الآتي: "15 ألف جنيه بسبب عدم حضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني مؤتمر بعد المباراة، 10 آلاف بسبب إلقاء صبية الملاعب الكرة داخل الملعب لتعطيل سير المباراة، 20 ألف لتكرار سباب جماعي للمنافس".

كما قررت اللجنة إيقاف طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تسيء لاتحاد الكرة.

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وأشارت لجنة المسابقات إلى أنه تدرس طلب نادي مصر المقاصة، بشأن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي لمدة يوم، بعد تحديد موقف استاد السلام.