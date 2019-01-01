لجنة المحترفين تعدل مواعيد الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي

تعرفوا على المواعيد الجديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت لجنة المحترفين في الإمارات إجراء تعديلًا على مواعيد لعب مباريات الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وجاء التعديل الجديد بناءً على طلب عدد من القنوات صاحبة حقوق بث البطولة، وحسب هذا التعديل ستُلعب مباريات الجولة على يومين بدلًا من يوم واحد.

ووفق التعديل الجديد، ستُقام 3 مباريات يوم 25 مايو، فيما ستُلعب المباريات المتبقية يوم 26 مايو القادم.

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وتُقام في اليوم الأول (25 مايو) مباريات بني ياس أمام دبا على استاد الفجيرة، وشباب الأهلي ضد الفجيرة على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير والإمارات أمام الشارقة على استاد نادي الإمارات.

أما يوم 26 مايو، فيستضيف الظفرة فريق عجمان على استاد حمدان بن زايد، ثم يلتقي الوصل واتحاد كلباء على استاد نادي الوصل، والوحدة والعين على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ثم النصر والجزيرة على استاد آل مكتوم.

يُذكر أن الشارقة حسم بالفعل لقب الدوري لصالحه بانتصاره على الوحدة في الجولة السابقة 3-2.