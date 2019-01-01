لجنة الكرة بالأهلي تتمسك ببقاء أحمد الشيخ

الأهلي يسعى لتدعيم فريقه في الصيف استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أوصت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري، بالتمسك بأحمد الشيخ لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعدم التفريط به.

وكان الشيخ قد دخل قائمة الأهلي في الموسم الحالي في أخر اللحظات بعد أن تواجد في قائمة الانتظار قبل قيام الجهاز الفني بتغيير رأيه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن لجنة الكرة أوصت بالتسمك بأحمد الشيخ لما يمتلكه اللاعب بمميزات وممتلكات عالية.

وأكدت اللجنة أن الشيخ يجب أن يحصل على فرص أكبر في الموسم الجديد، حيث لديه الكثير من الإمكانيات لم يكشف عنها بعد.

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وفي الوقت الحالي يعمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في حسم مصير بعض اللاعبين مع الفريق وتحديد الصفقات الجديدة.