لجنة الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف حارس القادسية عامًا

إيقاف فيصل المسرحي لمدة عامًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت لجنة الرقابة على المنشطات، إيقاف فبصل مسرحي، حارس مرمى القادسية، لمدة موسم واحد.

جاء قرار لجنة الرقابة على المنشطات، بعد تنازله عن حقه في فتح وتحليل العينة B، ليحضر إلى جلسة الاستماع التي عقدت يوم 3 أبريل الماضي.

وتم خلال جلسة الاستماع استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه بالكامل.

وتم اتخاذ القرارات التالية:

- إيقاف فيصل المسرحي عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة سنة واحدة، اعتبارًا من 4 أبريل الماضي.

- حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودته للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وقرار لجنة الرقابة قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.