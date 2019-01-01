لجنة الحكام تعلن حكمي مباراتي مصر أمام تنزانيا وغينيا

مصر ستواجه تنزانيا وغينيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الحكام، باتحاد الكرة المصري، عن حكام مباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر خلال شهري يونيو ويوليو.

واختارت لجنة الحكام الحكم محمد عادل لقيادة مباراة مصر أمام تنزانيا، ويساعده الثنائي سمير جمال ويوسف البساطي.

أيك أثينا يتقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل ضم محمد هاني.



هل مع احتراف اللاعب؟ 🤔 pic.twitter.com/7bcVXEHm9K — جول مصر (@goaleg) June 7, 2019

ويدير مباراة مصر ضد غينيا الودية، الحكم محمد معروف ويعاونه وأحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي.

ويصل المنتخب التنزاني إلى مصر يوم الجمعة المقبل، بينما يصل منتخب غينيا يوم 14 يونيو الجاري، على أن تقام المباراتين على ملعب برج العرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.