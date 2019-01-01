غرامات بالجملة - عقوبات الانضباط ضد الهلال والنصر بعد ديربي الرياض

الانضباط أعلنت تغريم الهلال والنصر

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها ضد الهلال والنصر، بعد انتهاء مباراة ديربي الرياض التي جمعت بينهما.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة الانضباط قررت تغريم النصر مبلغ 107.5 آلاف ريال سعودي.

قرار الانضباط جاء لقيام جماهيره برمي علب المياة، التي أصابت المنافس خلال مباراة ديربي الرياض.

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الانضباط قررت أيضًا تغريم نادي الهلال مبلغ 15 ألف ريال، بسبب تأخر الفريق في الدخول إلى الملعب، خلال مباراته أمام النصر، خلال الشوط الثاني، لمدة 3 دقائق.

النصر حقق الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.