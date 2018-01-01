لجنة الانضباط توقف سعود آل سويلم وتغرم محمد بن فيصل

قرارات صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق ضد رئيسي الهلال والنصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، حيث تم إيقاف سعود آل سويلم رئيس النصر لمباراة واحدة، وتغريمه بـ20 ألف ريال سعودي.

قرار لجنة الأخلاق ضد رئيس النصر، جاء بسبب كتابة آل سويلم تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يسيء خلالها إلى مسؤولي المباريات ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام رئيس نادي #الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال. pic.twitter.com/SVLmruogBH — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 23, 2018

وحذرت لجنة الانضباط والأخلاق رئيس النصر، من تكرار نفس المخالفة، لأنه سيتم تكرار تلك العقوبة.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق، توقيع غرامة مالية على محمد بن فيصل رئيس الهلال، قدرها 20 ألف ريال سعودي، بسبب تصريحاته.

محمد بن فيصل خرج في تصريحات تلفزيونية، يسيء خلالها إلى الاتحاد السعودي ولجانه، وهو الأمر المخالف للائحة الانضباط والأخلاق -كما ورد في نص العقوبة-.