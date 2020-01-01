لجنة الانضباط توقع عقوبة قاسية على الأهلي وترفض احتجاج الفتح

تصرفات جماهير الأهلي، تدفع لجنة الانضباط لاتخاذ قرار حاسم.

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 105 ألف ريال سعودي، على النادي الأهلي، بسبب ما حدث في مباراة الهلال.

الأهلي كان خسر أمام الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت 7 يناير الحالي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لجنة الانضباط قررت توقيع غرامة مالية قدرها 105 ألف ريال سعودي على النادي الأهلي، بسبب قيام جماهيره بقذف ملعب جامعة الملك سعود، بـ30 قارورة مياه.

وأبدت جماهير النادي الأهلي غضبها من خسارة فريقها، وذلك بقذف قارورات المياه داخل ملعب المباراة، أثناء احتفال لاعبي الهلال بالأهداف الثلاثة.

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وعلى جانب آخر، رفضت لجنة الانضباط احتجاج نادي الفتح ضد الاتحاد، بشأن مشاركة لاعبه مهند الشنقيطي في المباراة التي جمعتهما بالدوري.

وصادرت لجنة الانضباط والأخلاق، رسوم الاحتجاج الذي قدمه الفتح، لمصلحة اتحاد الكرة السعودي، كإجراء على رفض الاحتجاج.