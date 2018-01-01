لجنة الانضباط تعاقب رئيس الشباب السعودي بعد إساءته للأهلي

خالد البلطان تطاول على الراقي وجماهيره منذ أيام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها بشأن الشكوى المقدمة من نادي الأهلي ضد خالد البلطان؛ رئيس الشباب، لإساءته للراقي.

وكان رئيس الشباب قد خرج في تصريحات تليفزيونية عقب مواجهة فريقه أمام الأهلي، مهمكمًا على الفريق الجداوي وجماهيره، مما أثار استياء ماجد النفيعي؛ رئيس الراقي، ودفعه لتقديم شكوى ضده أمام اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

لجنة الانضباط قررت توقيع غرامة مالية على البلطان قدرها 20 ألف ريال، على أن يسددها بموعد أقصاه 30 يومًا، في قرار غير قابل للاستئناف.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام رئيس نادي #الشباب خالد البلطان بدفع غرامه مالية قدرها (20.000) ريال لإساءته إلى جمهور النادي الأهلي. pic.twitter.com/9bz9BTeM30 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الشباب بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة فقط عن الشباب، صاحب المركز الخامس.