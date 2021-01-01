لجنة الانضباط تعاقب النصر بسبب الباطن .. وتغرم أنمار الحائلي

قرارات من لجنة الانضباط على النصر والاتحاد والعين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، غرامات في حق ناديا النصر والاتحاد على خلفية الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعود المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال الفترة الماضية، حيث يستعد الأندية السعودية لاستئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالجولة 25.

قررت اللجنة تغريم نادي النصر مبلغ 33750 ريال، وهذا بسبب تأخر لاعبي العالمي في النزول إلى أرض الملعب أمام الباطن في الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرمت اللجنة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد مبلغ 20 ألف ريال بسبب دخوله إلى أرض الملعب في لقاء العميد أمام الرائد في نفس الجولة بالدوري السعودي.

وأخيرًا، قررت اللجنة تغريم نادي العين 10 آلاف ريال، و ذلك بسبب حصول لاعبيه على 7 بطاقات صفراء خلال مواجهة الفريق أمام النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 8 أبريل الجاري، وتنطلق مباريات نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد المقبل 4 أبريل.