لجنة الانضباط تُصدر قرارها بشأن احتجاج الهلال على الأهلي والنقاز

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قرارها بشأن احتجاج الهلال ضد أهلية حمدي النقاز مدافع الأهلي لعب مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي.

الهلال كان قد تقدم بشكوى ضد النقاز والأهلي وطالب بالحصول على نقاط المباراة كاملة، وبعد أيام من الشد والجذب والتوقعات من الجماهير والإعلاميين والنقاد الرياضيين، حسمت لجنة الانضباط الأمر وأصدرت حكمًا قابل للاستئناف.

ما القصة؟ لماذا طالب الهلال بنقاط مباراته أمام الأهلي؟

مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت في جدة لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي انتهت بالتعادل 1-1 وسط غضب كبير من الأهلاوية لتعرضهم، حسب وجهة نظرهم، لأخطاء تحكيمية فجة من الحكم السعودي محمد الهويش.

الهلال زاد من الغضب الأهلاوي عقب اللقاء بتقدمه باحتجاج رسمي ضد الأهلي لإشراكه التونسي حمدي النقاز في اللقاء، وقد أشار النادي العاصمي خلال شكواه إلى أن قيد الظهير الأيمن في قائمة الفريق الجداوي المحلية غير صحيح لأنه حدث عقب غلق سوق الانتقالات الصيفي.

الأهلي كان قد تعاقد مع النقاز بعد غلق سوق الانتقالات بالفعل، لكنه استغل عدم ارتباطه بأي نادٍ خلال تلك الفترة وسجله في قائمته المحلية كما يسمح له القانون، إلا أن الهلال يُصر على أن اللاعب التونسي مرتبط بعقد مع الزمالك.

النقاز وقع على عقود انضمامه للفريق المصري بالفعل لكنه لم يُقيد في قائمته لمنع الزمالك من القيد فترتي انتقال بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الحديث يدور في مصر حول أن اللاعب سيلعب الموسم الجاري في الدوري السعودي ومن ثم سيعود إلى مصر مطلع الموسم القادم.

لجنة الانضباط استدعت النقاز للاستماع إلى أقواله في شكوى الهلال، وقد انتقد العديد من النقاد والمتابعين هذا القرار، وأشاروا إلى أن المخطئ في تلك القضية لو ثبت فعلًا وجود عقد بين النقاز والزمالك هو لجنة الاحتراف التي سجلته في قائمة الأهلي.

ما هو قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن احتجاج الهلال؟

لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت اليوم عدة قرارات، منها رفض شكوى نادي الفتح ضد حكم مباراة الفريق أمام الاتحاد في الدوري السعودي، وأبرزها وأهمها رفض احتجاج الهلال ضد الأهلي والنقاز.

وأوضحت اللجنة في حيثيات القرار أنها قامت بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الهلال.

وأشارت اللجنة كذلك إلى تحديدها موعدًا لجلسة استماع للاعب حمدي النقاز لسماع إفادته بخصوص موضوع الاحتجاج.

وأوضح اللجنة أنها قبلت احتجاج الهلال شكلًا ورفضته موضوعًا وصادرت رسومه لصالح الاتحاد السعودي، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف.

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