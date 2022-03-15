لجنة الانضباط تحرم الشباب من جمهوره وتفرض عقوبة قاسية على مسؤول الاتحاد

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة قاسية على حامد البلوي الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، كما عاقبت الشباب بحرمانه من جمهوره لمباراة واحدة.

الاتحاد كان قد هزم الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بهدفين نظيفين وسط جدل كبير حول قرارات الحكم، وذلك بعدما خسر أمام الهلال في مباراة مؤجلة وسط جدل تحكيمي كذلك.

ما هي عقوبة لجنة الانضباط ضد مسؤول الاتحاد؟

لجنة الانضباط أكدت قيام البلوي بالإساءة إلى حكم المباراة التي جمعت فريقه مع الهلال في الرياض، وكذلك للاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته ولجانه القضائية وإخلاله بواجب السرية وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق.

وعاقبت اللجنة المسؤول الاتحادي البارز، والذي يُعد أحد أعضاء مثلث النجاح الإداري في النادي هذا الموسم، بجانب الرئيس أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، بالإيقاف لمدة 4 مباريات عن حضور أي مباريات رسمية للفريق، وكذلك تغريمه مبلغ 75 ألف ريال سعودي تُدفع لحساب اتحاد كرة القدم.

كان البلوي قد انتقد بقوة اختيار اتحاد الكرة لطاقم تحكيم المباراة أمام الهلال، مشيرًا إلى أن بطل آسيا لا يحتاج إلى الحكم ليُحقق الفوز وأن اللقاء كان يستحق حكمًا أفضل.

لماذا عوقب نادي الشباب باللعب دون جمهور؟

لجنة الانضباط والأخلاق أكدت قيام جمهور الليوث برمي زجاجة مياه تجاه حكم المباراة ضد الاتحاد أثناء دخوله ممر اللاعبين والحكام، وقد سقطت الزجاجة على مضمار الملعب دون إصابة أحد، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأوضحت اللجنة أن تلك هي المرة الثالثة التي تتكرر فيها نفس المخالفة، وبناءً عليه تم إلغاء البند الذي ينص على تعليق عقوبة اللعب دون جمهور في قرار اللجنة الصادر يوم 2 فبراير الماضي وإلزام نادي الشباب باللعب خلف أبواب مغلقة في المباراة الرسمية الأولى له في السعودية.

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