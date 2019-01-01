لجنة الاحتراف تكشف تفاصيل فترة التسجيل في الدوري السعودي

بالتحديد فترة التسجيل الأولى حتى هذه اللحظة

كشفت لجنة الاحتراف لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عن آخر مستجدات وتفاصيل أرقام فترة تسجيل اللاعبين الأولى، منذ فتح نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية وحتى اليوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس.

وبحسب ما ذكرته اللجنة، فقد وصل عدد طلبات التسجيل لنحو 295 لاعبًا إلى اليوم، منهم 224 من أبناء الوطن، و64 أجانب بجانب سبعة من مواليد المملكة.

وقال البيان المقتضب، إن عدد المخالصات بلغ 256، بواقع 117 للاعبين المحليين و119 للأجانب و20 للمواليد، وذلك قبل حوالي 20 يومًا من غلق الميركاتو السعودي.

ومن المقرر أن تغلق فترة قيد اللاعبين في السعودية مع آخر ساعات أغسطس الجاري.

يبدو أن جوميز لديه صديق جديد من نوع خاص 👬😉



الأسد الفرنسي @BafGomis مصطحبًا كرة الهاتريك في شباك الأهلي معه أينما حل⚽



(📸: IG/bafetimbigomis) pic.twitter.com/GC4ybwHmT3 — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 9, 2019

الجدير بالذكر أن بطولة الدوري، ستنطلق يوم الخميس الموافق الـ22 من أغسطس، بالمباراة الافتتاحية التي ستجمع حامل اللقب النصر بضمك على ملعب "الملك فهد الدولي"، وسيعقبها مباراة السهرة بين الأهلي والعدالة.