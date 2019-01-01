لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تكشف عن الصفقات الرسمية حتى الآن

فيما يخص لاعبي المواليد فوصل العديد 5

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية حتى لآن.

وأوضحت اللجنة بالأرقام تفاصيل فترة تسجيل اللاعبين الأولى التي انطلقت منذ أسابيع وممتدة حتى 31 أغسطس المقبل.

اللجنة كشفت عن وصول عدد طلبات تسجيل اللاعبين السعوديين إلى 82، والأجانب إلى 26 لاعب حتى الآن.

وفيما يخص لاعبي المواليد فوصل العديد 5، وشهادات الانتقال الدولية التي تم طلبها إلى 21، والتي تم إرسالها إلى 29.

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الميركاتو السعودي بدأ رسميًا يوم 12 يونيو 2019 ومن المنتظر ان يستمر حتى يوم 31 أغسطس 2019 بحسب ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل.