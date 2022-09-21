"لتلعب معنا" .. نادٍ إيطالي يدعو رونالدو للانتقال إليه برسالة ساخرة!

أحد أندية الدوري الإيطالي يطالب رونالدو بالانضمام إليه في أقرب فرصة.

وجه نادي أودينيزي الإيطالي دعوة صادمة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

أودينيزي يقدم أداءً رائعًا حتى الآن في موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثالث بعد حصوله على 16 نقطة من أول سبع مباريات، ويبدو أن النادي يأمل في الاستفادة من بدايته القوية للموسم من خلال المزاح مع "صاروخ ماديرا" للانضمام إلى النادي.

أودينيزي نشر رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيها من رونالدو الانضمام إلى الفريق.

كيف بدأ الأمر؟

بدأ حارس أودينيزي ماركو سيلفستري الأمر كله، حين رد على منشور عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي يناقش طموحات رونالدو، حيث قام بتضمين اسم البرتغالي وطلب منه الانضمام إلى أودينيزي.

ثم تابع النادي طلب حارس مرماه من خلال نشر صورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وإضافة بعض الرموز التعبيرية المضحكة لدعم دعوة سيلفستري.

وكما هي العادة مع مثل هذه الدعوات، فإن رونالدو تجاهلها تمامًا، حيث يبدو أن يركز الآن على مسيرته مع مانشستر يونايتد.

ما هو وضع رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

قضى كريستيانو رونالدو معظم الصيف في التخطيط لمحاولة الخروج من مانشستر يونايتد، لكن العديد من الأندية الكبرى تجاهلت رغبته تمامًا أثناء بحثه عن اللعب في دوري أبطال أوروبا.

بدلًا من ذلك، واصل رونالدو مسيرته مع مانشستر يونايتد، وكانت بدايته متعثرة للغاية، حيث شارك أساسيًا في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، ولعب دورًا ضئيلًا في سلسلة انتصارات "الشياطين الحمر" الحالية الممتدة لأربع مباريات.

هدف رونالدو الوحيد حتى الآن في الموسم جاء من علامة الجزاء في بطولة الدوري الأوروبي، أثناء فوز مانشستر يونايتد على شيريف تيراسبول المولدوفي.