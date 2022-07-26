لتكرار إنجاز برشلونة .. كروس: ريال مدريد سيقاتل لحصد السداسية

توني كروس يؤكد أن ريال مدريد سيحاول حصد كل البطولات في الموسم الجديد.

كشف الألماني توني كروس نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن طموح الفريق الملكي في الموسم الجديد، مؤكدًا أن اللاعبين يرغبون في حصد السداسية.

ويقضي ريال مدريد فترة التحضير لمنافسات موسم 2021-22 في الولايات المتحدة، ويستعد لمواجهة كلوب أمريكا المكسيكي، في ثاني مباريات النادي الملكي في الجولة الودية.

كروس ظهر على القناة الرسمية لنادي ريال مدريد بعد جلسة التدريب التي عُقدت اليوم في لوس أنجلوس، حيث شدد على أن الفريق يبحث عن أفضل تشكيلة ممكنة قبل بداية الموسم.

ماذا قال كروس؟

هناك ستة تحديات سيواجهها ريال مدريد في الموسم الجديد، وهي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

وقال كروس: "آمل أن نقاتل من أجل جميع الألقاب، في ريال مدريد تريد الفوز بكل بطولة تلعبها، على الرغم من أن هذا ليس ممكنًا دائمًا".

وأضاف: "هناك العديد من الألقاب على المحك، وأي شخص يعرفنا يعرف أننا سنقاتل من أجل كل هذه الألقاب".

ما هو وضع ريال مدريد حاليًا؟

وقبل ساعات من المباراة الثانية في الفترة التحضيرية، يقر كروس بأن الفريق يتحسن تدريجيًا في ظل العمل الشاق الذي يقوم به اللاعبون.

وقال: "نتحسن كل يوم، نحن نعمل بجد من أجل الموسم، الآن الأمر يتعلق بالوصول إلى الإيقاع المناسب من أجل المباريات بداية من 10 أغسطس، عندما نلعب على اللقب الأول، يجب أن نكون بصحة جيدة عندما تأتي المباريات المهمة".

كروس يشير إلى مواجهة ريال مدريد أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، على لقب السوبر الأوروبي، والتي تقام في العاشر من أغسطس المقبل، في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.

واختتم كروس تصريحاته قائلًا: "الحال كما هو دائمًا، نحن في فترة استعداد ونعرف مدى أهميتهما، من المهم التحضير لكل ما يأتي لأنه موسم طويل جدًا".