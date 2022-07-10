لتفادي موقف أبو جبل؟.. الاتحاد قريب من طارق حامد بعد رفض نونو سانتو للفكرة!

تقارير صحفية متضاربة بين مصر والسعودية حول موقف نونو سانتو من طارق جامد

كشفت تقارير صحفية مصرية عن رغبة نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع متوسط ميدان الزمالك، طارق حامد، في فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي تلك الأنباء على عكس ما يشاع في الصحافة السعودية، حيث تم نفي وجود أي صلة بين فريق الاتحاد ونجم الزمالك.

لكن ما بحسب ما أورده موقع "Kora Plus" المصري، فإن الصفقة من الوارد حدوثها في الأيام المقبلة.

ماذا عن موافقة سانتو لضم حامد؟

أوضح الموقع أنه تم التواصل مع مصدر من داخل فريق الاتحاد السعودي، وهو الذي أخبر الصحافة المصرية عن موافقة المدرب البرتغالي الجديد، نونو سانتو، على ضم طارق حامد.

حيث أوضح المصدر: "المدرب نونو سانتو أعطى الإدارة الاتحادية موافقته على ضم طارق حامد".

وينتهي عقد لاعب الزمالك في هذا الصيف، مما يتيح له الانتقال إلى أي فريق يود التعاقد معه بصورة مجانية بسوق الانتقالات الحالي.

هل رفض نونو التعاقد مع حامد؟

أوضحت بعض التقارير الصحفية أن المدرب البرتغالي رفض فكرة ضم متوسط ميدان الزمالك المصري من قبل.

حيث أشار موقع "كووورة" إلى رفض سانتو لضم نجم الزمالك، فيما وجدت محاولات مكثفة من قبل الإدارة لإقناع البرتغالي بقبوله.

خاصةً وأن التقرير أوضح أن طارق حامد قد وقع بالفعل لنادي الاتحاد، وتخشى الإدارة حدوث نفس المشكلة التي قد حدثت منذ أيام مع نادي النصر والحارس المصري محمد أبو جبل.

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