لتفادي عقوبات "فيفا" .. كم ريالًا يحتاجه الاتحاد لتسديد ديونه المتراكمة؟

هل ينجح الاتحاد في الخروج من أزماته الحالية؟

يعاني نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، من تضخم الديون المتراكمة عليه، سواء للاعبيه الأجانب أو المحليين، بالإضافة إلى أنديتهم، وهو الأمر الذي سيجعل مصيره هو توقيع عقوبات قوية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا ألزم الاتحاد مؤخرًا بتسديد 3 ملايين يورو إلى المغربي مروان داكوستا، بالإضافة إلى تسديد الدفعة الأخيرة لنادي باوك اليوناني، من صفقة انتقال المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، بالإضافة إلى أزمة البرازيلي رومارينيو الأخيرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد أصبحت ملزمة بتوفير مبلغ من 100 إلى 150 مليون ريال سعودي، لتسديد الديون المتراكمة على النادي، ولتفادي عقوبات "فيفا".

المزيد من الفرق

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد يعاقب الاتحاد بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد لعامين متتاليين، في حالة عدم تسديد المستحقات المتأخرة لدى اللاعبين، والأندية التي تطالب بالحصول على مستحقاتها.

أزمة تضرب الاتحاد .. الفيفا يوافق على فسخ عقد رومارينيو

وكان البرازيلي رومارينيو قد أرسل خطابًا إلى إدارة نادي الاتحاد، يطالب فيه بفسخ عقده بسبب مستحقاته المتأخرة، لأكثر من أربعة أشهر، مرفقًا معه موافقة "فيفا" على طلبه.

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لتوفير جزء من مستحقات رومارينيو، أملًا في استمراره مع الفريق، وسحب الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الدولي "فيفا".