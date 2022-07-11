لتعظيم الموارد المالية .. تغيير اسم الدوري الإسباني

"لا ليجا سانتاندر" لن يكون الاسم التجاري للدوري الإسباني بعد الموسم المقبل.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالرعاة الأساسيين الخاصين بها وهو ما يترتب عليه تغيير الاسم الخاص بالبطولة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الرابطة في بيان رسمي مشترك مع الراعي الرئيسي الحالي، وأكدوا خلاله أن عقد الرعاية سينتهي بنهاية الجديد ولن يتم تجديده.

وكتبت الرابطة في البيان: "الشراكة التي بدأت منذ 2016 تنتهي بنهاية الموسم ويتم بحث سبل أخرى للتعاون بين الطرفين وبوجود أطراف جديدة".

وكان الراعي الحالي للدوري الإسباني قد بدأ مشواره في موسم 2016\2017 وبسبب ذلك التعاقد حصلت رابطة الدوري الإسباني على ثلاثة أضعاف العقد الذي سبقه في الموسم الواحد.

وكان العقد قديمًا يفيد بحصول الرابطة على حوالي 50 مليون يورو في الموسم، لكن عقد الراعي الحالي يصل إلى 155 مليون يورو في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه تم التأكيد على التوصل لاتفاق آخر مع راع جديد في الموسم بعد المقبل،سيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.

وأوضحت "إل بارتيدازو دي كوبي" أن عقد الراعي الجديد سيكون لمدة خمس سنوات وسيشهد زيادة واضحة في قيمة الأموال التي تحصل عليها الرابطة.

جدير بالذكر أن الموسم الجديد من الدوري الإسباني يبدأ في الـ 14 من أغسطس القادم وينتهي بحلول الرابع من يونيو 2023 ويحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفًا على ألميريا في الجولة الأولى بينما يخوض برشلونة أول مباراة ضد رايو فاييكانو على ملعبه التاريخي كامب نو.