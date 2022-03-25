لتصحيح خطأ زوما .. وست هام يعلن تعاونه مع جمعيات خيرية للحيوانات!

كشف نادي وست هام عن تعاونه مع عدة جمعيات خيرية تهتم برعاية الحيوانات داخل المملكة المتحدة وفي عدة أماكن بالعالم.

جاء هذا في بيان رسمي في أعقاب الأزمة التي تسبب في لاعبهم كيرت زوما في شهر فبراير الماضي، والذي تسببت في هجوم كبير عليه.

وكتب وست هام: "يسعدنا أن نعلن أن عملية التبرع للجمعيات الخيرية الخاصة بالحيوانات قد تمت بنجاح، بعد الغرامة التي تعرض لها كيرت زوما".

وأضاف: "إجمالي الجمعيات التي تم التبرع لها هو تسعة تقوم بدعم الحيوانات سواء في المملكة المتحدة أو في العالم".

وأردف: "كل تلك الجمعيات استلمت تبرعات ستذهب بشكل مباشر لدعم العمل الرائع الذين يقومون به حول العالم من أجل الحيوانات".

وكان زوما قد واجه اتهامات بسوء معاملة الحيوانات عندما نُشر له مقطع فيديو رفقة شقيقه، يقوم فيه بضرب قط.

جدير بالذكر أن وست هام كان قد أعلن تغريم زوما بسبب مقطع الفيديو، ومنذ ذلك الوقت ويتم مضايقة اللاعب بعدة لافتات من جماهير الفرق المنافسة ودمى قابلة للنفخ على أشكال قطط.