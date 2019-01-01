اتحاد كرة القدم اللبناني: مباراة لبنان وكوريا الشمالية دون جمهور

الأحداث السياسية ستحرم المنتخب من الدعم الجماهيري

أعلن اتحاد كرة القدم اللبناني إقامة مباراة منتخب لبنان ضد ضيفه الكوري الشمالي ضمن الجولة السادسة لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 دون جمهور على ملعب المدينة الرياضية.

وأصدر اتحاد كرة القدم بيانًا ظهر على صفحته الخاصة على فيسبوك أوضح خلاله أنه بذل أقصى جهوده لضمان تواجد الجماهير في المباراة لدعم المنتخب، لكن القوى الأمنية في البلاد رفضت الأمر جملة وتفصيلًا نتيجة الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد.

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وجاء في البيان " بناءً على طلب مشدد من القوى الأمنية، ستقام مباراة منتخب لبنان لكرة القدم مع ضيفه الكوري الشمالي غدًا الثلاثاء على ملعب المدينة الرياضية دون جمهور بسبب الظروف الراهنة التي تعصف بالبلاد".

"علمًا أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم بذل أقصى الجهود لحضور الجمهور، نظرًا لأهمية والدور الكبير للحضور الجماهيري، لكن قرار القوى الأمنية كان حاسمًا بإقامة المباراة خلف أبواب موصدة".

منتخب لبنان حقق مسيرة جيدة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، إذ هزم تركمنستان وسريلانكا وتعادل مع كوريا الجنوبية سلبيًا بعدما كان قد بدأ مشواره بالخسارة خارجيًا أمام كوريا الشمالية 2-0.