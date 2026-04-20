"لا يوجد إنسان يستطيع تحمل هذا" .. نيمار يرد على تصرفه المثير للجدل أمام جماهير سانتوس!

أمام أنظار عائلته، ومع دخوله أرض الملعب حاملًا بناته، لم يسلم النجم البرازيلي نيمار جونيور، من صافرات الجماهير، أعقاب الهزيمة أمام فلومينينسي، ليتورط في جدل جديد بعد صافرة النهاية، ويزيد من حدة التوتر في صفوف سانتوس.

عند مغادرته ملعب فيلا بيلميرو، بعد الخسارة بنتيجة (2-3)، مر اللاعب البرازيلي رقم "10"، أمام منطقة الجماهير ويداه على أذنيه، وتم تفسير اللقطة بأنها رد فعل على صيحات الاستهجان التي تعرض لها، في لفتة أثارت ردود أفعال قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج نيمار، بعد وقت قصير، بتعليق حاد على منشور لقنوات TNT Sports، كاتبًا "خرجت وأنا أغطي أذني، ذلك هو الأمر، ألا يمكنني حتى حكّ أذني اللعينة الآن؟ اذهبوا إلى الجحيم"، قبل أن يحذف التعليق بعد فترة وجيزة.

هنا، قرر نيمار أن يعلق بنفسه على تلك الواقعة، عبر حسابه على منصة (إكس)، مؤكدًا أن الإيماءة لم تعد كونها "حكة في الأذن".

وقال نيمار "لقد حان الوقت الذي ينبغي عليّ أن أشرح فيه لماذا قمت بحك أذني؛ يا جماعة، بصراحة أنتم تبالغون كثيرًا وتتجاوزون الحدود. من المحزن جدًا أن أضطر للتكيف مع ذلك، لا يوجد إنسان يستطيع تحمل هذا".

أجواء متوترة في سانتوس

نيمار، الذي كان أساسيًا ولعب طوال 90 دقيقة، قدم أداءً متواضعًا ولم يشارك بشكل مباشر في أهداف سانتوس. كانت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يلعب فيها المهاجم حتى النهاية.

أدى الأداء المتواضع والنتيجة السلبية إلى تزايد الاستياء في المدرجات. تقدم سانتوس مرتين في النتيجة، لكنه تعرض لقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة.

ويؤكد هذا السيناريو الموقف الحرج الذي يمر به النادي هذا الموسم، مع تزايد الضغوط على اللاعبين والطاقم الفني، في ظل اقتراب الفريق من منطقة الهبوط.

سلسلة الأحداث

الجدل الذي اندلع هذا الأحد ليس حادثة منفردة. ففي الأسبوع الماضي، كان نيمار قد تشاجر بالفعل مع المشجعين عقب التعادل مع ريكوليتا في كوبا سودأمريكانا.

وبعد أيام، توجه أعضاء من جماهير الفريق المنظمة إلى مركز التدريب "ري بيليه" لتوجيه رسائل إلى اللاعبين والطاقم الفني واللاعب رقم 10 نفسه.

وعلى أرض الملعب، لم يتمكن المهاجم أيضًا من تجنب التعثر مرة أخرى. ففي مباراة فلومينينسي، أهدر فرصة واضحة عندما كانت النتيجة لا تزال متعادلة.

وبهذه الهزيمة، يظل سانتوس برصيد 13 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر في الدوري البرازيلي، قريباً من منطقة القاع.