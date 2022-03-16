"لا يوجد أساطير في السعودية .. الجابر خارج الترتيب!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، أن المملكة العربية السعودية لا تمتلك أساطير في كرة القدم، مشيرًا إلى أن سامي الجابر لاعب الهلال السابق، لا يتم تصنيفه ضمن أفضل 15 لاعب بتاريخ المملكة على الأقل.

صراع دائم بين جماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بشأن اللاعبين الذين يجب إطلاق لقب أسطورة عليهم، حيث الصراع دائمًا ما يكون بين ماجد عبد الله وسامي الجابر ومحمد نور وحمزة إدريس نجوم الكرة السعودية.

أبو هداية قال خلال تصريحات لبرنامج "حوار خاص" عبر قناة 24 الرياضية: "لا يوجد لدينا أي أسطورة في المملكة العربية السعودية، ماجد عبد الله نجم تاريخي وهو رقم واحد في المملكة".

الإعلامي الرياضي تابع: "بعد ماجد عبد الله لا يوجد في المراكز من 2 إلى 6 لا يوجد أساطير في المملكة، ويأتي بعده فؤاد أنور وحمزة إدريس".

واختتم أبو هداية تصريحاته قائلًا: "سامي الجابر إذا وضعته في قائمة أساطير المملكة العربية السعودية، سيأتي في المراكز 16 أو 17 على أقل تقدير".

محمد أبو هداية :

ماجد عبدالله نجم النجوم وسامي الجابر يأتي بالترتيب ١٦ أو ١٧

حوار خاص …@mabuhedaih pic.twitter.com/AuL13PiK4j — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 16, 2022

ويعد ماجد عبد الله واحدًا من أساطير نادي النصر عبر التاريخ، بعد الإنجازات والبطولات التي حققها رفقة العالمي عبر تاريخه، واستطاعته بأن يكون الهداف التاريخي للدوري السعودي.

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وأما عن سامي الجابر، فهو اللاعب الوحيد الذي شارك في كأس العالم رفقة منتخب بلاده لمدة 4 مرات متتالية، ناهيك عن إنجازاته رفقة فريقه الهلال.