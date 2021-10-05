"لا يوجد أي تكتيك في تدريبات بوتشيتينو مع باريس"!

وجه أنطونيو كاسانو نجم منتخب إيطاليا السابق انتقادات حادة إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كاسانو وجد مكانه المفضل مؤخرًا أمام الميكروفون وتحديدًا في قناة كريستيان فييري مهاجم إيطاليا السابق عبر موقع "تويتش".

وهذه المرة، فإن انتقادات كاسانو اللاذعة طالت بوتشيتينو، الذي عاش يومًا صعبًا بعد الخسارة المذلة أمام رين بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وقال كاسانو عن بوتشيتينو: "سيحظى بفترة قصيرة في باريس سان جيرمان، لقد سمعت بعض الأشياء عنه، إنه رجل رائع، لكن كمدرب، فإنه لا يقوم بفرض تكتيك معين في التدريبات ويترك الأمر للفريق".

وأضاف: "إنه يسأل اللاعبين للحصول على نصائح حول كيفية اللعب، لا أصدق ذلك، لم يدرب أبطالًا من قبل، والآن لديه مشاكل في إدارة اللاعبين العظماء".

وتابع: "مما أفهمه، فإن استمراره على هذا المنوال سيجعل وقته قصيرًا للغاية في باريس، وعليه الحذر من زين الدين زيدان".

باريس سان جيرمان بدأ الموسم في الدوري الفرنسي بصورة مثالية بعد انتصاره في ثمان مباريات متتالية قبل السقوط أمام رين.

كما تمكن من تحقيق فوز ثمين على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وشهدت تلك المباراة تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي أول هدف له بقميص باريس سان جيرمان.

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