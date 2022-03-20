"لا يهمني ما فعله مع النصر" ... رينارد يُوضح سر اختيار مادو للمنتخب

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على ثقته باللاعبين الذين استدعاهم لمواجهة الصين وأستراليا في الجولتين الأخيرتين من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

اختيارات المدرب الفرنسي تعرضت لبعض الانتقادات خاصة استدعاء عبد الله مادو مدافع النصر رغم عدم لعبه مع فريقه، وقد تحدث عن ذلك قبل التوجه إلى الإمارات لمواجهة الصين.

كيف فسر رينارد استدعاء مادو للمنتخب؟

المدرب الفرنسي الذي يقود المنتخب السعودي منذ عام 2019 أبدى سعادته الكبيرة بالتواجد في السعودية وأشاد بمدى تطور البلاد وكرة القدم خلال السنوات الأربعة التي تواجد خلالها مع المنتخب.

وأبدى رينارد ثقته في تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم التي ستُقام في قطر الشتاء القادم، بقوله في تصريحات متلفزة نقلتها عديد البرامج ومنها "أكشن مع وليد" "المباريات الدولية دومًا ما تكون صعبة، لكني أثق في تلك المجموعة من اللاعبين وكل شيء يسير جيدًا معهم، الأهم أن نعلم أننا لم نتأهل بعد لكنني واثق من قدرة اللاعبين على انتزاع بطاقة التأهل للمونديال".

أضاف حول اختياراته "أنا أعلم تمامًا مستوى اللاعبين الذين اخترتهم، وقد كنت على تواصل دائم مع مدربيهم، مادو؟ لقد قدم مستويات ممتازة معنا، لا يهمني ما يحدث معه في النصر".

هيرفي رينارد - مدرب المنتخب السعودي : تصدرنا المجموعة لفترة طويلة وكل شيء بيدنا حتى الآن .. عبدالله مادو كان جيدا عندما كان معنا وما حصل بعدها داخل #النصر ليست مشكلتي#السعودية_الصين



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⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/e1fIqGBwtf — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 19, 2022

ما هو وضع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم؟

يُمكن القول أن المنتخب السعودي وضع قدمه الأولى في مونديال قطر 2022، حيث يتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن اليابان و3 عن أستراليا.

الأخضر يكفيه الفوز في مباراة يوم الخميس القادم أمام الصين في الإمارات لضمان تأهله رسميًا لنهائيات كأس العالم، وقد يتأهل حال الخسارة أو التعادل بالاعتماد على نتيجة مباراة أستراليا واليابان.

يُشار إلى أن اللوائح تنص على تأهل المتصدر ووصيفه عن كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، ومن ثم سيلعب صاحبا المركز الثالث مباراة حاسمة لتأهل أحدهما للمونديال.

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