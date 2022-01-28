لا يملك كل شيء .. رونالدو يحرم نجله من الهاتف!

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي أنه لا يسمح لنجله بحمل الهاتف المحمول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في مقابلة بدبي، على هامش تسلمه جائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في التاريخ.

وكان رونالدو قد حصل على الجائزة قبل عدة أسابيع لكنه لم يتمكن من تسلمها بسبب ارتباطاته مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: "هو يمضي كل وقته وهو يسألني إذا كان يستطيع الحصول على هاتف محمول، وفي كل مرة أقول له لكل شيء وقته".

وأضاف: "هذا الجيل يتقدم عنا فيما يتعلق بالتكنولوجيا، لكن لا يمكن لنا أن نسمح لهم أن تتحول لهوس يسيطر عليهم".

وأردف مشددًا على ضرورة تنظيم التعامل مع الهواتف: "يمكننا أن نستعين بالتكنولوجيا في حياتنا، لكن لا يجب أن يكون ذلك طوال الوقت".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل 14 هدفًا هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد في كل البطولات وصنع ثلاثة.