"لا يمكن أن يكون حقيقة" .. أجويرو يكشف رد فعل ميسي على ريمونتادا ريال مدريد

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من بين أولئك الذين أصيبوا بالدهشة عندما نجح ريال مدريد بأسلوب دراماتيكي في تخطي عقبة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وبعدما كان على حافة توديع دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بالخسارة في مباراة إياب نصف النهائي بهدف دون رد، تمكن من تسجيل هدفين في الدقيقتين 90 و90+1، ليفرض شوطين إضافيين على فريق المدرب بيب جوارديولا، سجل خلالهما كريم بنزيما هدف تأهل النادي الملكي.

ميسي، وبوضع علاقته التاريخية مع برشلونة في الاعتبار، كان يتواصل مع زميله السابق في منتخب الأرجنتين سيرخيو أجويرو أثناء مشاهدته للمباراة.

أجويرو، الذي قضى فترة وجيزة في "كامب نو" خلال الموسم الحالي قبل إجباره على الاعتزال بسبب مشاكل في القلب، كان من بين الذين طلبتهم شبكة "espn" للمساعدة في التعليق على مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أجويرو، الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي، لم يصدق عينيه حين سجل رودريجو هدفي ريال مدريد في الوقت القاتل، قبل أن يسجل بنزيما هدف فوز النادي الملكي.

ماذا قال ميسي؟

ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات كان من بين أولئك الذين يكافحون من أجل فهم ما كان يحدث حيث عانى مانشستر سيتي من أكثر الانهيارات القارية درامية.

وكشف أجويرو أن ميسي قد أرسل له رسالة ليقول: "توقف عن المزاح، لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا".

ومع احتلال الأيقونات الأرجنتينية مكانة بارزة في تغطية "ESPN"، أعرب كارلوس تيفيز أيضًا عن صدمته لرؤية ريال مدريد يعود في مفاجأة مدوية.

ريال مدريد فعل الشيء نفسه بالفعل في مواجهة دور الستة عشر مع باريس سان جيرمان ومباراة ربع النهائي مع تشيلسي، مما دفع مهاجم مانشستر سيتي السابق تيفيز إلى القول: "إنه جنون، لا يمكنك الفوز بمباراة أخرى كهذه".

من يواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال؟

ريال مدريد سيخوض النهائي رقم 17 له في دوري أبطال أوروبا على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ليفربول الإنجليزي، الذي تمكن من تخطي عقبة فياريال في نصف النهائي.

ريال مدريد واجه ليفربول مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن "الريدز" في الفوز في نسخة 1981، قبل أن ينتقم ريال مدريد في نسخة 2018.

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