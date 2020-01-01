لا يشبع من التاريخ .. كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ 750 في مسيرته

رونالدو في دوري الأبطال يتألق

واصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية التاريخية بلا شبع ولا اكتفاء ووصل اليوم إلى الهدف رقم 750 في مسيرته الكروية.

وانتصر يوفنتوس على دينامو كييف بثلاثية نظيفة سجل كييزا الأول في الدقيقة 21 بعد عرضية من ساندرو حولها برأسه في المرمى.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ومن متابعة لكريستيانو رونالدو لتسديدة موراتا سجل الثاني في الدقيقة 57 ليصل إلى 750 هدف في مسيرته.

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وكان رونالدو قد سجل الهدف رقم 700 من خلال نجاحه في ترجمة ركلة جزاء مع منتخب البرتغال إلى شباك أوكرانيا، في المباراة التي هُزم فيها رفاق الدون بهدفين لهدف ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وفي زمن قياسي سجل 50 هدفًا إضافيًا ليصل بالعداد إلى الرقم 750 في طريقه نحو السادسة والثلاثين من عمره بلا ملل ولا توقف عن الأرقام

عداد أهداف كريستيانو رونالدو بالتفاصيل يمكنك التعرف عليه من هنا، حيث سيخبرك التقرير التالي عن عدد الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي بقميص كل فريق لعب بألوانه.

وتأثر ريال مدريد بصورة كبيرة برحيل كريستيانو رونالدو حيث كان رحيل النجم البرتغالي قاتلًا للفريق الملكي على مستوى الأرقام والإنجازات الأوروبية على وجه الخصوص.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

يذكر أن كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا وأكثر من توج بها بين لاعبي جيله وما جاء بعده برصيد 5 ألقاب.

