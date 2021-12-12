"لا يستطيع حتى تذكر ما حدث".. رانجنيك يكشف حالة لينديلوف الصحية

واجه السويدي فيكتور لينديلوف أزمة صحية خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي في الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد تمكن من الخروج بفوز ثمين من ملعب "كارو رود" بنتيجة 1-0 بفضل ركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو، لكن فريق "الشياطين الحمر" فقد خدمات فيكتور لينديلوف، الذي اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 74.

وقبل 20 دقيقة على انتهاء المباراة، سقط الدولي السويدي وحده دون وجود أي لاعبين آخرين على مقربة منه.

ماذا حدث خلال المباراة؟

لينديلوف كان يكافح من أجل التنفس في الدقيقة 70، حيث اضطر للخروج من الملعب خوفًا على صحته.

وبدا أن السويدي الدولي يعاني من مشكلة في الصدر، وقرر رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد سحبه كإجراء احترازي.

وظهر لينديلوف وهو يكافح من أجل السير على خط التماس أثناء خروجه من الملعب.

ماذا قيل عن وضع لينديلوف؟

هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد تحدث في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد المباراة، وكشف خلالها عن حالة شريكه في قلب الدفاع.

وقال ماجواير: "إنه في غرفة تغيير الملابس، ويشعر ببعض الانزعاج".

وأضاف: "لا نعرف الكثير من التفاصيل حقًا، لكنه يبدو على ما يرام هناك، لقد شعر بعدم الراحة، ونتمنى له جميعًا السلامة".

ومن جانبه قال رانجنيك: "إنه لا يستطيع حتى أن يتذكر كيف حدث ذلك، أعتقد أنه يصطدم بلاعب آخر، وكان يعاني من مشاكل في التنفس لأكثر من 10 دقائق، وكان معدل ضربات قلبه أعلى من المعتاد، وبالتالي كان يشعر بالصدمة، ولم يعرف كيف يتعامل مع الأمر".

وأضاف: "بعد المباراة أجرينا بعض الفحوصات مع الطبيب، ويبدو أن كل شيء بخير".

واختتم تصريحاته: "ما زلنا ننتظر، وسنرى كيف ستكون حالته، علينا أن نرى كيف سيكون وضعه قبل مباراة برينتفورد".

ما هو موقف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

بعد الفوز على نوريتش سيتي، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 دقيقة، يحتل بها المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

ويتساوى مانشستر يونايتد مع وست هام صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد، لكنه يبتعد بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الحالي لجدول الترتيب.

وإذا ما فاز توتنهام في مباراته المؤجلة أمام برايتون، والتي تقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، وإذا ما فاز "سبيرز" سيتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السادس.

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