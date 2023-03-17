لا يستطيع السكوت.. جوزيه مورينيو يتهكم على يوفنتوس ولاتسيو!

لا يمكن أن يركز على فريقه فقط!

لا يستطيع جوزيه مورينيو مدرب روما أن يسيطر على رغبته العارمة في السخرية من منافسيه خصوصًا المحليين، والضحية هذه المرة كل من يوفنتوس ولاتسيو.

مورينيو أهل روما إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز 2-0 بمجموع لقاءي ثمن النهائي ضد ريال سوسييداد الإسباني.

وقال مورينيو عقب المباراة: "لا أهتم كثيرًا بالقرعة، بعض الفرق من وجهة نظري لا ينبغي أن تكون في هذا الدور".

وأوضح رأيه ملمحًا بوضوح إلى يوفنتوس: "إذا فشلت في دوري أبطال أوروبا ولم تكمل المنافسات، فلا يعنيني كثيرًا فوارق المستوى، نحن هنا منذ البداية!".

ثم تحدث عن لاتسيو الذي غادر بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالخسارة أمام ألكمار الهولندي قائلًا: "لا توجد بطولة ثالثة للأسف كي يشاركوا فيها بعد الإقصاء!".