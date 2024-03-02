"لا يستحق الموت وحده.. بل عائلته أيضًا!".. إيطاليا تنفجر في وجه بوليسيتش

الأمريكي أشعل ملعب "الأولمبيكو!"

إهانات جسيمة تعرض لها كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان الإيطالي على هامش ما حصل من أحداث خلال مباراة لاتسيو وميلان والتي انتهت بفوز قاتل للروسونيري 1-0 بهدف متأخر في الدقيقة 88 أحرزه نواه أوكافور.

وشهدت المباراة أحداثًا متوترة تسبب فيها من البداية بوليسيتش حين أكمل اللعب عنوة عقب إخراج لوكا بيليجريني الكرة لإفساح الوقت لعلاج زميله كاستيلانوس، لكن الأمريكي أخذ الكرة وواصل اللعب ليعرقله بيليجريني ويطرد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

اندفع لاعبو لاتسيو طيلة اللقاء بعدها إلى السلوك العنيف عامة، ونحو بوليسيتش خاصة، وترتب على ذلك طردان متأخران بين صفوف الفريق العاصمي تحصل عليهما كل من آدم ماروسيتش وماتيو جندوزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد المباراة دافع ستيفانو بيولي عن سلوك بوليسيتش، قائلًا إنه "لاعب يحترم القواعد وما قام به ليس سلوكًا غير رياضي!".

لكن الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي كان لها رأي آخر حين صبت جام غضبها على اللاعب الأمريكي، واصفة إياه بأنه "يستحق الموت!".

كلمة "موت" استخدمت بكل اللغات وبالتحديد الإيطالية عبر وسائل التواصل تجاه بوليسيتش، وما يقلق أكثر أن هناك من طالب بموته "هو وأسرته!".