كان مارين بوكير قد أعلن داخليًّا أنه النجم الجديد الأبرز في الدوري الهولندي، لكن بعد مرور أشهر، لم يعد أوسكار غلوخ يلعب أي دور يذكر في أياكس. فلاعب الوسط الإسرائيلي، الذي تم التعاقد معه مقابل ما يقرب من خمسة عشر مليون يورو، يقضي معظم وقته على مقاعد البدلاء، ولم يتمكن حتى الآن من تلبية التوقعات الهائلة المعلقة عليه. وتعد حالته رمزًا لفشل سياسة الانتقالات في أمستردام.

وفقاً لصحيفة "ألجمين داجبلاد"، كان مدير الكرة بيكر مقتنعاً تماماً بأن أياكس قد استقطب نجم المستقبل. "لم يكن لدى بيكر أدنى شك"، وفقاً لمراقب أياكس يوهان إينان. "سوف يكتسح الدوري الهولندي"، قال بيوكر داخلياً عن غلوخ في أواخر يوليو. وتبين أن تلك الكلمات كانت متفائلة للغاية، بالنظر إلى دوره الحالي في الفريق.

تم التعاقد مع غلوخ باعتباره أحد أكبر الصفقات الواعدة في الصيف، لكن بعد ثمانية أشهر لم يتبقَ من ذلك سوى القليل. لم يعد اللاعب رقم 10 يشارك في المباريات في ملعب يوهان كرويف أرينا ويبدو بعيدًا كل البعد عن مكان أساسي في التشكيلة.

كما غادر راؤول مورو، وهو لاعب آخر تم التعاقد معه بمبلغ كبير في الصيف، الفريق بالفعل. اختار الإسباني في يناير الانتقال إلى أوساسونا، دون أن يترك انطباعًا حقيقيًا في أمستردام. وفقًا للصحيفة، يمثل غلوخ ومورو رمزًا لفشل أوسع نطاقًا في سوق الانتقالات.

منذ رحيل مارك أوفرمارس في عام 2022، استقدم أياكس ما لا يقل عن أربعين لاعبًا جديدًا. ومع ذلك، يُنظر إلى صفقة واحدة فقط على أنها صفقة ناجحة حقًا: جوردان هندرسون. ومن المثير للانتباه أن لاعب الوسط المخضرم لم يتم التعاقد معه من قبل الإدارة الفنية الدائمة، بل من قبل المدير المؤقت كيلفين دي لانج.

تشير صحيفة «ألمغن داغبلاد» إلى أسباب متعددة وراء فشل السياسة المتبعة. فهناك تغيير مستمر للمسؤولين داخل النادي، مما يؤدي إلى غياب مسار واضح. ويبدو أن هناك نقصًا طويل الأمد في وجود خطة فنية واضحة تتضمن أسلوب لعب ثابتًا وملامح لاعبين مناسبة.

على الرغم من المحاولات التي بذلت لإضفاء بعض التنظيم، إلا أن الأمر غالبًا ما بقي في مرحلة النظرية. فقد كان المدربون يغيرون رؤيتهم بانتظام، كما كانت ملامح اللاعبين المطلوبة تتغير باستمرار. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك سياسة متسقة، ولم يتم دائمًا دمج اللاعبين الجدد بشكل مناسب.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب تأثير المدربين دورًا في النجاح المتقلب للاعبين. تحت قيادة فرانشيسكو فاريولي، يقدم بعض اللاعبين الجدد أداءً أفضل، في حين أنهم خيبوا الآمال تحت قيادة المدربين السابقين. وهذا يؤكد مدى اعتماد النجاح على السياق الذي يجد اللاعبون أنفسهم فيه.

استنتاج صحيفة Algemeen Dagblad قاسٍ. يفتقر أياكس حاليًا إلى الأساس المستقر الذي كان يتمتع به قبل بضع سنوات مع فان دير سار وأوفرمارس وتين هاج. فحيث كانت الوضوح والتماسك سائدين آنذاك، أصبح من الصعب العثور عليهما الآن، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب.