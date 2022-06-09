لا يريد اللعب في إنجلترا.. ستيرلينج على رادار برشلونة!

اهتمام برشلونة قد يتكرر من جديد..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة لدى جناح فريق مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج بمغادرة النادي السماوي في الانتقالات الصيفية.

حيث لا يحظى الدولي الإنجليزي بدعم بيب جوارديولا في الفترة الحالية، ولا يشارك بصفة أساسية إلا في مناسبات قليلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تيليجراف" البريطانية فإن هناك اهتمامًا واسعًا من قبل بعض الأندية الأوروبية الكبيرة بستيرلينج.

ما هي الأندية المهتمة بستيرلينج؟

أوضح التقرير أن رحيم قد قرر الرحيل عن الدوري الإنجليزي بشكل عام، ولن يفكر في أي عروض مقدمة من قبل أندية الدوري الممتاز، حيث يوجد بعض الأنباء التي تشير إلى وجود نية لدى تشيلسي بالتعاقد معه.

وأشار إلى وجود بعض الأندية الأخرى الكبيرة في أوروبا الي ترغب بالحصول على خدمات رحيم، ويأتي على رأس تلك القائمة، فريق برشلونة الإسباني، الذي كان يود التعاقد مع ستيرلينج من قبل في الشتاء الماضي.

فيما أضاف التقرير أن أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، تتابع الوضع من بعيد.

وينتهي عقد ستيرلينج في صيف عام 2023، مما يجعل فريق مانشستر سيتي يفكر بالتخلص منه في الوقت الحالي، قبل خسارته بالمجان الموسم المقبل.

ماذا قدم ستيرلينج في الموسم الماضي؟

لم يكن الموسم الماضي من الأفضل في مسيرة ستيرلينج مع فريق مانشستر سيتي، حيث غاب عن التواجد أساسيًا بشكل كبير.

وشارك الدولي الإنجليزي في 47 مباراة، سجل من خلالها 17 هدفًا، فيما قدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

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