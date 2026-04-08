لعب غوس تيل حتى الآن ست مباريات دولية مع المنتخب الهولندي، وقد يزداد هذا العدد هذا الصيف. في مقابلة مع صحيفة «ألجمين داغبلاد»، تحدث تيل عن رؤيته لفرصته في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

للمرة الثالثة على التوالي، أصبح نادي PSV الأفضل في هولندا. وكان تيل قد توقع ذلك منذ وقت مبكر. "أكدت لي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أننا يجب أن نكون الأفضل داخل هولندا." لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أشار إلى أن الهزيمتين أمام يونيون سانت جيل (1-3) وتيلستار (0-2) كانتا مجرد عثرات.

أما بالنسبة للنقاش الدائر حول أن وتيرة اللعب تكون أحيانًا عالية جدًا بالنسبة لتيل، فإن لاعب الوسط والمهاجم لا يريد أن يسمع شيئًا عن ذلك. "هل كان ذلك نقاشًا؟ إذن فهذا يلامس بالضبط النقطة التي أثرتها: أنا أقوم بأشياء أعتقد أنني تم اختياري من أجلها. وإلا لكان المدرب قد اختار لاعبًا آخر."

"إذا كان كل شخص يفعل ما يحلو له، فلن يكون التوزيع على أرض الملعب صحيحًا، وأنا أكره ذلك دائمًا. يجب أن يكون هناك هيكل في الفريق، لأن ذلك يزيد من فرص الفوز"، هكذا يشارك تيل رؤيته لكرة القدم.

يرى اللاعب الزامبي الأصل أن فريق PSV يضم لاعبين يتمتعون بأسلوب لعب ممتع للعين، ويقر بأنه ليس أجمل لاعب كرة قدم في العالم. "أنا طويل القامة ونحيف، لكنني أعتبره هراءً عندما يقول الناس إنني لست جيداً في التعامل مع الكرة."

هناك الكثير من الأحداث الدائرة حول لاعبي PSV والمنتخب الهولندي. تعرض جيردي شوتن لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة فريق أوركست (4-3) وسيغيب عن كأس العالم بشكل نهائي. وكان رونالد كومان قد أشار سابقًا إلى أن جوي فيرمان ليس الخيار الأول في حالة انسحاب أحد اللاعبين بسبب الإصابة. ويوجد تيل على قائمة المرشحين للعب في مركز رقم 10، وقد يشارك في كأس العالم.

"من الرائع أن يُذكر اسمك. لكن لا يجب أن يبدو الأمر وكأنني أرغب في المشاركة حتى بصفتي سائحًا"، يقول تيل. "وإذا ما تحقق ذلك، فآمل أن يكون ذلك لأنهم يرونني لاعب كرة قدم جيدًا وليس لمجرد التسلية. وبالطبع سأعتبر ذلك شرفًا كبيرًا وسأواصل بذل قصارى جهدي من أجل ذلك"، يختتم بطل هولندا ثلاث مرات.