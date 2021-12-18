لا يرد “الجميل” .. ديمبيلي يشعل موجة غضب بتصرفات طفولية في برشلونة

تسبب تغيب عثمان ديمبيلي عن التواجد في حفل توديع سيرخيو أجويرو، وكذلك عدم حضوره مؤتمر إسباي برشلونة، في غضب عارم داخل جنبات النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد أو الرحيل، ويُضاف إلى ذلك عدم توقفه عن التصرفات الطفولية.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن غياب ديمبيلي عن توديع أجويرو وكذلك مؤتمر إسباي برشلونة أغضب الإدارة والجماهير كثيرًا واعتبروه بمثابة "نكران للجميل".

لقد تحمل برشلونة ديمبيلي كثيرًا في أول أربعة أعوام، في الواقع كان اللاعب مصابًا في غالبيتهم ومع ذلك لم يجد سوى الدعم المطلق من جميع الأطراف، وحتى عند إضاعته لفرص في المباريات منحته الجماهير الثقة.

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في المقابل، يماطل الدولي الفرنسي في التجديد حتى الآن بصورة غير مقبولة لإدارة جوان لابورتا، يضاف إلى تصرفاته التي لا تتسم أبدًا باحترام للنادي الذي لولاه لانهارت مسيرة ديمبيلي غالبًا.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة هذا الموسم في ست مباريات فقط، بعد إصابة جديدة تعرض لها في يونيو الماضي مع منتخب فرنسا في يورو 2020 أبعدته عن الملاعب حتى نوفمبر الماضي.

ومنذ انضمام صاحب الـ24 عامًا إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند عام 2017 نظير 100 مليون يورو، تعرض إلى 13 إصابة مختلفة.

بشكل عام، لعب ديمبيلي بقميص البرسا 120 مباراة فقط في أربعة أعوام ونصف، سجل خلالهم 30 هدفًا وصنع 21 آخرين.