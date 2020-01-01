لا يحصل على الاحترام الكافي .. هل أصبح سون الجناح الأفضل في العالم؟

بعد تألقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هل تفوق سون على صلاح وميسي ونيمار وماني؟

هو لا يتحدث كثيرًا ولا يحاول لفت الأنظار خارج الملعب، ولكنه يفعل كل شيء ممكن على المستطيل الأخضر، سواء بتسجيل أو صناعة الأهداف، ومع ذلك لا يحصل على التقدير الكافي، إنه الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

صاحب الـ28 سنة يعتبر من أغرب الحالات التي مرت في تاريخ الدوري الإنجليزي، لأنه لا يتمتع بالإشادة التي يستحقها على مدار السنوات الماضية منذ انتقاله إلى صفوف توتنهام.

جلبه المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو من ليفركوزن بـ30 مليون يورو، وهو من أهم المواهب في الدوري الألماني، ليصبح الآن من أفضل الأجنحة في العالم إن لم يكن أفضلهم.

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حياة سون الشخصية تتسم بالهدوء الكبير، مقارنة بأبناء جيله الحالي، فهو ليس من عشاق الضجة أو التواجد المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللاعب لا يخرج للتباهي بكل لقطة يقوم بها مثلما يفعل البعض، ولا يهتم كثيرًا باستفزاز المنافسين، فهو يجتهد ويؤدي ما عليه فقط.

شعبية محدودة

سون لا يمتلك حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو المنصة الأكبر لمعارك المشجعين واللاعبين في الدوري الإنجليزي.

وربما يكون ذلك هو السبب الأهم لتركيز الكوري الجنوبي على الملعب فقط، وعدم الالتفات لأي شيء آخر، وهو ما يشهد عليه سجله في البريميرليج.

الموسم الأول لسون مع توتنهام لم يكن مبهرًا، حيث سجل 4 أهداف فقط في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي مع فريقه الجديد وقتها وأحرز 3 في الدوري الأوروبي وسجل مرة وحيدة في كأس الاتحاد.

اللاعب انفجر بصورة مبهرة في الموسم الثاني حيث سجل 21 هدفًا وصنع 9 بكل البطولات مع توتنهام، وفي موسم 2017/2018 حافظ اللاعب على مستواه بتسجيل 18 هدفًا وصناعة 11 بجميع المسابقات.

التألق استمر كذلك في موسم 2018/2019، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 10 أهداف، وفي 2019/2020 سجل 18 هدفًا وصنع 12 في كل البطولات.

وبالنظر إلى هذه الأرقام سنجد أن اللاعب لم يحصل على حقه من الإشادة، خلال السنوات القليلة الماضية، بل في الحقيقة أن كل من ثيو والكوت وجيسي لينجارد وأليكس تشامبرلين، حصلوا على شهرة أكبر منه.

الأفضل في العالم؟

رغم التألق المستمر الذي يعيشه سون منذ سنوات، إلا أن الموسم الحالي يجعله من أفضل الأجنحة في العالم إن لم يكن أفضلهم هذا العام، لأنه يظهر في صورة متكاملة عن باقي المواسم الأخرى.

سون يعتبر الجناح الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم حتى الآن، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي، حيث يسبقه في التأثير روبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي، وشريكه هاري كين صاحب الصدارة، الذي سجل 8 أهداف وصنع 10 حتى الآن.

وهو الأمر الذي يعني أن سون هو الجناح الأفضل في العالم من الناحية الرقمية، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 6 في كل البطولات.

محمد صلاح وساديو ماني ونيمار وحتى ليونيل ميسي، جميعهم ليسوا أفضل حالًا من سون هذا الموسم من الناحية الرقمية، أو حتى التأثير داخل الملعب.

شراكته مع هاري كين تعتبر هي الأنجح هذا الموسم، بفضل العمل المميز الذي يقوم به جوزيه مورينيو معهما، حيث يعود جزء من الفضل للبرتغالي على الحالة التي يمر بها الكوري على وجه التحديد.

المشكلة في توتنهام؟

عمر سون ليس صغيرًا، حيث يبلغ حاليًا 28 سنة، ولا يوجد أمامه سنوات طويلة للتوهج الكروي، ربما 3 أو 4 سنوات قادمة على القمة.

اللاعب لم يحقق أي بطولات مع الفريق الإنجليزي، لأن توتنهام ليس المنافس الأشرس في الكرة الإنجليزية على حصد الألقاب.

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مورينيو يحاول تغيير ذلك في الوقت الحالي حيث يحتل فريقه صدارة الدوري الإنجليزي، وإن لم ينجح، الفرصة ستكون سانحة أمام كبار أوروبا لاقتناص اللاعب.

أندية مثل ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد وإنتر، ستتحمس كثيرًا لفكرة التعاقد مع سون الذي تبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو، وربما وقتها سيحصل على التقدير الكافي، عندما يتوج بالألقاب مع فريق آخر.