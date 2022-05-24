لا يتوقفون عن إزعاج برشلونة .. سان جيرمان يطلب دي يونج!

كشفت تقارير صحفية عديدة عن وجود رغبة واضحة في باريس سان جيرمان بالتعاقد مع الدولي الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن إدارة النادي الفرنسي ترى في دي يونج القطعة الناقصة في وسط ملعبها.

وأوضحت الصحيفة والتي انضمت لها "فوت ميركاتو" في تأكيد نفس الخبر أن دي يونج قد يحب فكرة العودة للعب بجوار ليونيل ميسي وبجانب كيليان مبابي أيضًا.

ولا يعد باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الهولندي، حيث يريده نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط دي يونج أيضًا بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ الألماني، وإن كان عرض الشياطين الحمر أعلى على المستوى المادي بحسب ما ذكرت تقارير صحفية سابقة.

وكان دي يونج قد انضم لصفوف برشلونة قبل سنوات قليلة قادمًا من صفوف أياكس الهولندي ويعد أحد أهم نجوم وسط الملعب في العالم حاليًا.

جدير بالذكر أن دي يونج عانى من الكثير من الانتقادات من الصحافة الإسبانية في العام الماضي بسبب نتائج برشلونة الذي لم يخرج بأي بطولة هذا الموسم.