لا وقت للاحتفال .. قرار صارم من ريال مدريد قبل نهائي كأس الملك

هاجر الحجار
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Real MadridGetty Images
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ريال مدريد يستعد بقوة لمواجهة مانشستر سيتي

قرر نادي ريال مدريد، البقاء بمدينة إشبيلية، يوم السبت، عقب انتهاء مباراة نهائي كأس الملك، ضد أوساسونا، بسبب تضارب موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد، نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بسنتياجو، برنابيو.

وعليه أعلن النادي أنه، في حال الفوز بكأس الملك لن يكون هناك أي احتفالات، من أجل الاستعداد لمباراة دوري أبطال أوروبا.

كما سيظل الفريق بمدينة إشبيلية، ولن يصل إلى مدريد، إلا صباح اليوم التالي، لبدء التدريب لمباراة مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن، اعترض النادي الملكي، على موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الاتحاد الأوروبي رفضه طلبه.

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