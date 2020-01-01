لا نيوكاسل ولا إنتر ولا يوفنتوس .. فيدال سيرحل إلى فريق مفاجأة

زميل فيدال في منتخب تشيلي يفجر المفاجأة بشأن مستقبل اللاعب

كشف جاري ميديل، لاعب منتخب تشيلي، فريق أرتورو فيدال، متوسط ميدان برشلونة، المقبل حال قرر اللاعب مغادرة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

التقارير الصحفية ربطت فيدال بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم في ظل رغبة مدرب إنتر، أنطونيو كونتي، في العودة والعمل معه مرة جديدة.

كما ارتبط رحيله إلى نيوكاسل الإنجليزي بقدوم المدرب ماسيمليانو أليجري والذي سبق وعمل معه في يوفنتوس.

المزيد من الفرق

ولكن ميديل خرج في تصريحات لـ" راديو كونتيننتال" يفجر مفاجأة حول مستقبل فيدال قائلًا: "أرتورو يود اللعب لصالح بوكا جونيورز الأرجنتيني".

وتابع: "إنّه يحب بوكا ويتابعهم بصورة متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحب الأرجنتين كثيرًا. فريق بوكا جونيورز له صدً كبير في أوروبا".

جاء ذلك في التوقيت الذي نفى فيه المدير الرياضي لنادي إنتر، بييرو أوسيليو، إمكانية التعاقد مع فيدال خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنّ النيراتزوري لا يحتاج إلى دعم إضافي في خط الوسط.

جدير بالذكر أنّ فيدال انضم إلى برشلونة في 2018 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.