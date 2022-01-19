لا ميسي .. قائد الأرجنتين يغيب عن بلاده في تصفيات كأس العالم

غاب اسم ليونيل ميسي عن قائمة منتخب الأرجنتين التي استدعاها ليونيل سكالوني مدرب "الألبيسيليستي" لخوض مباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراتي الجولتين 15 و16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يومي 28 يناير و2 فبراير، أمام تشيلي وكولومبيا على الترتيب.

غياب ميسي عن قائمة منتخب الأرجنتين لم يكن مفاجئًا بشكل كبير، رغم أنه يحاول العودة أسرع إلى الملاعب.

ما هو سبب غياب ميسي؟

خلال عطلة أعياد الميلاد التي قضاها في الأرجنتين، تعرض ميسي للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ورغم تعافيه من الإصابة بكورونا، إلا أن ميسي لم يلعب أي مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الجاري.

وقبل قرابة أسبوع قال ماوريسيو بوتشيتينو عن وضع ميسي قبل مباراة بريست في الدوري الفرنسي: "إنه أفضل الآن لكنه لازال تحت ملاحظة الطاقم الطبي، نتمنى أن يعود إلى الفريق في أقرب وقت ممكن".

ما هي أبرز الأسماء في قائمة الأرجنتين؟

قائمة منتخب الأرجنتين ضمت العديد من الأسماء المعتادة، مثل أنخيل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو ورودريجو دي بول.

لكن سكالوني قرر أيضًا استدعاء أليخاندرو جوميز نجم إشبيلية الإسباني، وأنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى جانب باولو ديبالا نجم يوفنتوس، وثنائي إنتر خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيز.

ما هو موقف منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم؟

رغم احتلال منتخب الأرجنتين المركز الثاني في مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إلا أنه لم يضمن بعد التأهل رسميًا إلى مونديال قطر.

ولعب منتخب الأرجنتين 13 مباراة حتى الآن، وفي انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مباراة البرازيل المثيرة للجدل التي ألغيت.

وحصد منتخب الأرجنتين 29 نقطة بالفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس مناسبات، ويبتعد بفارق ست نقاط عن منتخب الإكوادور صاحب المركز الثالث.

وتبدو مسألة تأهل الأرجنتين إلى المونديال شبه محسومة، ومن الممكن أن تحدث إذا ما حقق الفوز في المباراتين المقبلتين.

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