لا مكان سوى للأفضل .. السعودية تستحدث شرطًا قاسيًا لعمل المدربين في دوري روشن

خطوة جديدة نحو جودة أفضل في الملاعب السعودية

استحدث الاتحاد السعودي لكرة القدم شرطًا جديدًا يخص المدربين العاملين في دوري روشن، وذلك في خطوة جديدة نحو المزيد من التطور وتحسين الجودة الفنية للبطولة.

الاتحاد أصدر بيانًا نشره عبر موقعه الرسمي أكد خلاله أن الإدارة الفنية أقرت اشتراطات فنية جديدة للأجهزة الفنية العاملة في الأندية للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025، والتي جاءت تحديثًا للاشتراطات المعمول بها في المواسم السابقة بهدف تنظيم عمل المدربين في جميع الأندية، وتشمل تلك المعايير المحدثة المدربين بكامل صفاتهم الفنية بمختلف المسابقات

الكروية والأندية الحكومية والتجارية والأكاديميات الخاصة.



وأقر الاتحاد وجوب حصول المدرب على رخصة "PRO" الآسيوية، أو ما يُعادلها حسب النظام الآسيوي، للعمل في دوري روشن، فيما سيتم إلزام الأندية بالتعاقد مع المدربين الحاصلين على شهادة "PRO" إلزامي بدءًا من موسم 2025-2026.



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وألزم الاتحاد الأندية بالتعاقد مع مدربي حراس المرمى من حملة شهادة "A" في الحراسة بدءًا من الموسم بعد القادم، فيما يُسمح لهم بالتعاقد مع حملة شهادة تخصصية بتدريب حراس المرمى الموسم المقبل، وامتد الأمر كذلك إلى مدربي اللياقة البدنية، حيث يجب أن يحمل شهادة المستوى الثاني في موسم 2025-2026 فيما يُكتفى بشهادة تخصصية في اللياقة البدنية موسم 2024-2025.



تلك الشروط ستحصر اختيارات الأندية السعودية الناشطة في دوري روشن للعاملين في الأجهزة الفنية على فئة الأفضل في دراسة التدريب بمختلف فئاته وهو ما سيساهم في تحسين جودة اللعب، ولكنه في المقابل سيؤدي لاستبعاد عدد كبير من المدربين خاصة العرب ممن لم يحصلوا على تلك الشهادات.

