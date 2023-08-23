النجم الدولي التشيلي لم يكن في يومه حين أدلى بتلك الكلمات

تصريح غير موفق على الإطلاق أدلى به الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، جعل الكثير من الانتقادات تطاله.

وقال فيدال عبر منصة "تويتش" حين استعرض بعضًا من ذكرياته من ملاعب أوروبا ومسيرته في ألمانيا على وجه التحديد إنه يتذكر أول هدف سجله بقميص باير ليفركوزن والذي جاء على حساب هانوفر في الدوري الألماني عارضًا صورة من ذلك الهدف.

وتحدث فيدال بالتحديد عن الحارس روبرت إنكا الذي كان يحرس عرين هانوفر في ذلك التوقيت قائلا إنه بعد تسجيله هذا الهدف في مرماه، تعرض للاكتئاب وقتل نفسه!.

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قال فيدال ذلك بشكل غير موفق ولا يقدر حجم المعاناة التي عاناها الحارس الدولي الألماني السابق الذي توفي عن عمر يناهز 32 عاما نتيجة تعرضه للعديد من الضغوط ودخوله في نوبه اكتئاب حاد أدت إلى إنهائه حياته بالفعل بعد أن كان قد قيل إنه تعرض لحادث مروري عادي أمام منزله ليكتشف الجميع أن إنكا قرر إنهاء حياته.