لا مخاطرة من أجل الديربي.. أنشيلوتي يدعم قرار بنزيما بمواصلة التعافي

يواصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد خطة التعافي من الإصابة العضلية الطفيفة التي تعرض لها خلال مباراة ريال سوسييداد في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

بنزيما اضطر للخروج من مباراة السبت التي أقيمت على ملعب أنويتا بعد مرور 17 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء، بعد شعوره بإصابة عضلية.

وغاب بنزيما عن مواجهة ريال مدريد وإنتر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء الثلاثاء.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن بنزيما تواجد في مدينة فالديبيباس الرياضية من أجل استكمال العمل على جلسات العلاج الطبيعي وفي صالة الألعاب، انتظارًا للاختبار الذي سيجريه خلال الأيام المقبلة.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن بنزيما لا ينوي المخاطرة بنفسه وخوض مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وقرر بنزيما اتباع الخطوات التي حددها أطباء ريال مدريد بدقة تامة، قبل أن يفكر في وضع قدمه على العشب مرة أخرى.

ونية بنزيما إلى جانب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد هي عدم المخاطرة إذا لم يكن الفرنسي جاهزًا بنسبة 100%.

السبب الرئيسي في ذلك من جانب أنشيلوتي هو أن فارق النقاط الحالي لصالح ريال مدريد في الصدارة وأداء لوكا يوفيتش الجيد أمام ريال سوسييداد ثم إنتر، يمكن أن يجعل بنزيما يحصل على بعض الراحة لاستكمال تعافيه.

رقايذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن إشبيلية الوصيف الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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