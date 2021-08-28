"لا مبالاة وحرص على اللعب" .. انتقادات لاذعة للاعبي الهلال

الهلال خسر نقطتين بتعادله مع الباطن

وجه الناقد الرياضي خالد الدلاك انتقادات لاذعة للاعبي الهلال عقب التعادل مع الباطن 0-0 في ثالث جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، متهمًا إياهم بتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية إهدار نقطتين.

الهلال فشل في الفوز لأول مرة خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، إذ كان قد هزم الطائي والتعاون في الوقت القاتل، لكنه لم يستطع تكرار هذا السيناريو أمام الباطن بعدما أهدر لاعبوه عديد الفرص خاصة في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء.

الدلاك أوضح أخطاء المدرب ليوناردو جارديم بتأخير إشراك ماتيوس بيريرا ولوسيانو فييتو وإخراج موسى ماريجا مبكرًا، لكنه شدد على أن إحراز بافيتمبي جوميس أو بيريرا لفرصتي الدقيقتين الأولى والأخيرة كان سيُنهي كل هذا الجدل حول أخطاء المدرب.

وأضاف في تغريدة أخرى عبر تويتر "يتحمل اللاعبون المسؤولية الأولى في التعثر أمام فريق يرغب في نقطة ويمثله لاعبون توقعنا أنهم اعتزلوا اللعب مع تقديرنا لفريق الباطن الكبير .. إضاعة الفرص السهلة تفريط ولا مبالاة وشرود ذهني وضغط نفسي بسبب الحرص على الخانة لتواجد أكثر من نجم في دكة الاحتياط !".

يُشار إلى أن المدرب جارديم أبقى بيريرا وياسر الشهراني وفييتو على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الباطن، وقد استعان بهم جميعًا في الشوط الثاني وساهم الأول والثاني بوضوح في تحسن الأداء خاصة هجوميًا.

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