لا مانع من التنازل ولكن .. شرط البلطان للتصالح مع الاتحاد في قضية شراحيلي
أثار خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، الجدل بإعلانه أنه حاول التصالح مع نادي الاتحاد في قضية المدافع أحمد شراحيلي أكثر من مرة، لكن النادي الجداوي رفض محاولاته.
ما هي قضية شراحيلي؟
العميد أعلن في الميركاتو الشتوي الماضي تعاقده مع مدافع الشباب في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الليث الأبيض، على أن ينضم لصفوفه بنهاية الموسم الجاري.
الشباب وقتها أصدر بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن اللاعب كان موافقًا على تجديد العقد، لكنه فجأة تراجع وأخبر إدارة النادي بالرحيل بنهاية الموسم.
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الحديث عن الصفقة انتهى وقتها دون مشكلات، وشارك اللاعب في الليوث في العديد من المباريات بعدها، لكن البلطان فجر مفاجأة خلال الأيام الماضية بتقديمه شكوى ضد النادي الجداوي.
شكوى الشباب تأتي بداعي أن الاتحاد فاوض اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.
ما هو شرط البلطان للتصالح؟
الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه كشف عن شرط البلطان للتصالح مع النادي الجداوي، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بفواز القرني؛ حارس الليوث.
جستنيه أوضح أن الشباب طلب من الاتحاد التنازل عن المبلغ المتبقي من صفقة انتقال القرني للأول، مقابل أن يتنازل هو عن قضية شراحيلي.
ولم يكشف الإعلامي الاتحادي عن قيمة المبلغ المتبقي من الصفقة التي تمت في الميركاتو الصيفي الماضي.
القرني رحل عن النادي الجداوي برغبة منه، إذ أنه أعلن أنه يريد العودة للمنتخب الوطني، ولا مجال له في تحقيق ذلك طوال جلوسه على مقاعد البدلاء بالاتحاد، في ظل تألق الحارس مارسيلو جروهي.
وشارك القرني في 34 مباراة في مختلف البطولات مع الشباب في الموسم الجاري، كونه الحارس الأساسي للفريق، استقبل خلالها 37 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 14 مباراة.
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