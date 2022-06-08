لا مانع من التنازل ولكن .. شرط البلطان للتصالح مع الاتحاد في قضية شراحيلي

الشباب قدم شكوته ضد الاتحاد بعدما رفض الأخير التصالح بحسب تأكيدات رئيس الأول

أثار خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، الجدل بإعلانه أنه حاول التصالح مع نادي الاتحاد في قضية المدافع أحمد شراحيلي أكثر من مرة، لكن النادي الجداوي رفض محاولاته.

ما هي قضية شراحيلي؟

العميد أعلن في الميركاتو الشتوي الماضي تعاقده مع مدافع الشباب في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الليث الأبيض، على أن ينضم لصفوفه بنهاية الموسم الجاري.

الشباب وقتها أصدر بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن اللاعب كان موافقًا على تجديد العقد، لكنه فجأة تراجع وأخبر إدارة النادي بالرحيل بنهاية الموسم.

الحديث عن الصفقة انتهى وقتها دون مشكلات، وشارك اللاعب في الليوث في العديد من المباريات بعدها، لكن البلطان فجر مفاجأة خلال الأيام الماضية بتقديمه شكوى ضد النادي الجداوي.

شكوى الشباب تأتي بداعي أن الاتحاد فاوض اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

ما هو شرط البلطان للتصالح؟

الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه كشف عن شرط البلطان للتصالح مع النادي الجداوي، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بفواز القرني؛ حارس الليوث.

جستنيه أوضح أن الشباب طلب من الاتحاد التنازل عن المبلغ المتبقي من صفقة انتقال القرني للأول، مقابل أن يتنازل هو عن قضية شراحيلي.

ولم يكشف الإعلامي الاتحادي عن قيمة المبلغ المتبقي من الصفقة التي تمت في الميركاتو الصيفي الماضي.

🗣 عدنان جستنيه – جدة:

معلومة....

الشباب يرغب في الصلح مقابل تنازل الاتحاد عن المبلغ المتبقي لفواز القرني !

الحصاد الرياضي ...

@Adnan_Jas pic.twitter.com/5cqsvKDLH5 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 7, 2022

القرني رحل عن النادي الجداوي برغبة منه، إذ أنه أعلن أنه يريد العودة للمنتخب الوطني، ولا مجال له في تحقيق ذلك طوال جلوسه على مقاعد البدلاء بالاتحاد، في ظل تألق الحارس مارسيلو جروهي.

وشارك القرني في 34 مباراة في مختلف البطولات مع الشباب في الموسم الجاري، كونه الحارس الأساسي للفريق، استقبل خلالها 37 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 14 مباراة.

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