"لا ليجا" ترد على هجوم بيريز: لم نضغط على لابورتا وبرشلونة من طلب معلومات عن CVC!

رابطة الدوري الإسباني تدافع عن نفسها ضد اتهامات رئيس ريال مدريد.

ردت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والتي انتقد فيها محاولات ضغط الرابطة على برشلونة لقبول الاتفاق مع صندوق استثمار "CVC".

رئيس ريال مدريد، وخلال مقابلة مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني، انتقد الاتفاقية بشدة، وأكد أن جوان لابورتا رئيس برشلونة تعرض لضغوط هائلة من أجل الانضمام إلى المشروع، وهو ما لم يفعله في نهاية المطاف.

ماذا قال بيريز؟

بيريز قال خلال اللقاء المطول الذي أجراه مع البرنامج: "تيباس لا يدعم ريال مدريد، لا أشعر بالدعم، في الواقع لدينا دعوى قضائية مع برشلونة وأتلتيك بيلباو بشأن الاتفاق مع CVC، وهو أمر غير قانوني، لأنه ينتهك قانون تسويق الحقوق السمعية والبصرية".

وأضاف: "لقد تعاملنا دائمًا بشكل جيد، إلا عندما نفهم أنهم يريدون مصادرة حقوقنا السمعية والبصرية لمدة 50 عامًا، أعتقد أن لابورتا تعرض لضغوط كبيرة للدخول في هذا الاتفاق، لكن برشلونة نادٍ جاد، ولن يتدخل، النادي يعاني وقد يواجه صعوبات، لكن لديه آليات للمضي قدمًا".

واختتم بيريز في هذا الشأن: "يمكن أن يمر برشلونة بوقت سيئ، لكنه نادٍ يستحق الكثير من الناحية المالية، لقد وصل لابورتا إلى الرئاسة منذ عام، ولم يتم إصلاح الأمور بين عشية وضحاها، أتحدث إليه عندما تكون هناك مشكلة، وعلاقتنا جيدة".

ما هو رد رابطة الدوري الإسباني؟

رابطة الدوري الإسباني قررت الرد على تصريحات بيريز، وأصدرت بيانًا رسميًا للكشف عن الحقائق المتعلقة بالاتفاقية، ووضع برشلونة الاقتصادي.

الرابطة أرادت نفي كافة الأمور التي علق عليها رئيس ريال مدريد بشأن الضغوط التي مارستها على الأندية من أجل قبول الاتفاق مع صندوق CVC.

وجاء في البيان الذي تداولته الصحف الإسبانية: "لم تضغط رابطة لا ليجا في أي وقت أو بأي شكل من الأشكال على رئيس برشلونة، جوان لابورتا، بهدف انضمامه إلى الاتفاق".

وأضاف: "في جميع الأوقات، ما تم فعله هو تلبية متطلبات المعلومات المختلفة التي طلبها برشلونة من الرابطة وCVC، وكان ذلك استجابة لاهتمام سابق من النادي".

بالإضافة إلى ذلك، قررت رابطة الدوري الإسباني الدفاع عن الاتفاقية التي حظيت بدعم 38 ناديًا ومستشارًا مستقلًا.

وأصرت الرابطة في بيانها على أن الاتفاق مع صندوق CVC تم تطبيقه منذ البداية وفقًا للقانون، وباتباع كل القنوات الديمقراطية الممكنة.

واختتم البيان: "نأسف لأن فلورنتينو بيريز يشكك مرة أخرى في قدرة اتخاذ القرار واستقلالية بقية رؤساء ومديري أندية لا ليجا".

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