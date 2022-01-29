لا للاستغلال .. قرار صارم من الأهلي بشأن تاباتا

اتخذت إدارة إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي قرارًا صارمًا بشأن المفاوضات مع سبورتينج لشبونة حول البرازيلي برونو تاباتا.

النادي الجداوي يتحرك بنشاط كبير في سوق الانتقالات الشتوي بهدف تصحيح المسار والخروج من مناطق المؤخرة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ أبرم عدة صفقات أبرزها استعارة أيمن يحيى من النصر والتعاقد مع فرانك كوم وكارلوس إدواردو في صفقتي انتقال حر.

ما هو قرار الأهلي بشأن تاباتا؟

الأهلي يُحاول منذ عدة أيام الوصول إلى اتفاق مع سبورتينج لشبونة حول ضم تاباتا خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، وقد قدم عرضًا لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم لكن تم رفضه والمطالبة بعرض لشرائه نهائيًا.

استجابت الإدارة الأهلاوية لطلب النادي البرتغالي وقدمت عرضًا جديدًا لشراء اللاعب نهائيًا لكن تم رفضه وطلب عرض أفضل ماليًا، النادي السعودي عاد وقدم عرضًا جديدًا يوم أمس الجمعة لبى به كل طلبات سبورتينج المالية بأمل إنهاء المفاوضات وحسم الصفقة.

الصدمة جاءت مساء أمس الجمعة برفض سبورتينج العرض الأهلاوي الجديد بهدف رفع السعر أكثر، ليرد الأهلي بقرار صارم بوقف المفاوضات رفضًا للمزايدات والاستغلال من جانب النادي البرتغالي، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

بعض المصادر السعودية كشفت عن عرض الأهلي الأخير لضم صاحب الـ24 عامًا، مشيرة إلى أنه بقيمة 5 ملايين يورو ويتضمن راتبًا سنويًا للاعب قدره 1.2 مليون يورو.

ما هو وضع الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم؟

وضع الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم لا يُوصف سوى بالكارثي، إذ لعب 18 مباراة لم يفز سوى في 4 فقط، وقد خسر 6 وتعادل في الـ8 الأخرى.

الفريق الذي يقوده المدرب بيسنيك هاسي سجل 22 هدفًا واستقبل مرماه 24، ولم يجمع سوى 20 نقطة تضعه في المركز التاسع من جدول الترتيب.

الأهلي بعيد عن الصدارة بفارق 21 نقطة مع لعبه مباراة إضافية عن المتصدر الاتحاد، فيما يبتعد بفارق 11 نقطة عن الهلال في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا، والزعيم لعب كذلك مباراة أقل من الراقي.

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